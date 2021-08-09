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رئيس مجلس الدولة ينشئ دوائر جديدة بمحكمة القضاء الإداري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، قرارًا بإنشاء دوائر جديدة بمحكمة القضاء الإداري، مقرها مبنى الديوان العام بالجيزة.

وتختص الدوائر بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة، ومصاريف الانتقال الخاصة بالمرضى من العاملين الذين تدخل منازعاتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري.

ثانيا اختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أيضًا بالبدلات الوظيفية والمنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ الملغي، والطعون على القرارات الصادرة عن أن توفيق المنازعات التي تدخل في اختصاص الدائرة، وقد نشرت الجريدة الرسمية العدد ١٧٥ في ٩ أغسطس ٢٠٢١ كل تفاصيل القرار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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