عقوبات فورية ضد المخالفين.. توجيهات مشددة من التلفزيون لمخرجي مباريات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

عقدت نائلة فاروق، رئيس التلفزيون المصري، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع إدارة البرامج الرياضية ممثلة في محمد إبراهيم الجوهري المشرف العام على البرامج الرياضية، وإبراهيم مبارك، المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، في إطار الاستعدادات للجولات الحاسمة من بطولة الدوري العام المصري، والتي يتنافس خلالها الأهلي والزمالك على لقب البطولة.

ووجهت نائلة فاروق بضرورة الالتزام بالحيادية التامة ورفع شعار "لا للتعصب"، في ظل تلك الفترة الحاسمة من البطولة، والتي تشهد ضغوطًا جماهيرية على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حذرت من ارتكاب أي أخطاء في الإخراج والتغطية، وشددت على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف تلك التوجيهات.

وقالت مصادر مسؤولة بالتلفزيون لمصراوي إنه تقرر اختيار مخرجي مباريات فرق الدوري المختلفة بعناية تامة في تلك المرحلة الحرجة من البطولة، والتشديد على المخرجين بضرورة الخروج بها بأفضل صورة ممكنة، وبالتنسيق مع حكام الڤار.

وكشفت مصادر مسؤولة بنقابة الإعلاميين، أن النقابة وجّهت أمس إنذارات لغالبية مقدمي البرامج الرياضية بمختلف القنوات الفضائية، تحذرهم فيها من نشر التعصب بين الجماهير، بسبب رصدها لمخالفات مهنية ضدهم خلال الفترة الماضية، كما طالبت من لم يوفق أوضاعه منهم بسرعة التوجه للنقابة لتوفيق أوضاعه وإلا ستتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية.

وأكدت المصادر لمصراوي، أن الإنذارات التي وجهتها النقابة شملت كلا من: محمد فاروق وإسلام صادق ورضا عبدالعال مقدمي برنامج البريمو على قناة ten، وأحمد حسام ميدو مقدم برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار، وخالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك، وعدلي القيعي وإبراهيم المنيسي مقدميّ برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي، وأحمد شوبير مقدم برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس.

وأوضحت المصادر أن مقدمي البرامج الذين خاطبتهم النقابة اليوم يخالفون ميثاق الشرف المهني وينشرون التعصب بين الجماهير، وبناءً عليه تضمنت الخطابات مطالبات بضرورة الالتزام بميثاق الشرف المهنى، وعلى من لم يوفق أوضاعه سرعة التوجه للنقابة لتقنين الأوضاع.

وذكرت المصادر أن النقابة هددت بـ"عقوبات رادعة" تصل إلى إلغاء تصريح مزاولة المهنة حال عدم الالتزام بتوصيات النقابة الصادرة في هذا الشأن لتخفيف حدة التعصب الرياضي بين الجماهير.