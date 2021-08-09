انخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع بالدرجات ونسب الرطوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اختلفت كثيرًا عن الأسبوع الماضي، حيث تراجعت الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات على أغلب المناطق.

وأضاف شاهين، في تصريحات خاصة، أنه حتى نهاية الأسبوع الجاري ستكون الحرارة على القاهرة بين 37 إلى 39 درجة، وهذا معدل حرارة أقل من الأسبوع الماضي، حيث سجلت ذروة الحرارة 43 درجة على القاهرة.

وتابع: "نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة على أغلب المناطق حيث سجلت على القاهرة 84%، والسواحل الشمالية 90%" لافتًا إلى أنه يوجد نشاط للرياح في أوقات الليل تجعل الشعور بالحرارة أقل.

وأوضح أنه وفقًا للتوقعات المبدئية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ستكون أفضل من الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن الحرارة دراجعت درجة واحدة على جنوب الصعيد نتيجة تأثر المنطقة بامتداد منخفض الهند الموسمي.