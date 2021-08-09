شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة "كفاءة الطاقة" الموجودة على الأجهزة تساعد فى خفض فاتورة الكهرباء..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين بضرورة الاطلاع على بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على الأجهزة الكهربائية، للمساعدة فى ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم التعرض لارتفاع فاتورة الكهرباء.

و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أنه يجب فهم الرموز الموجودة على بطاقة توفير الطاقة الموجودة على الأجهزة الكهربائية ، ليختار الأنسب له و الموفر فى الاستهلاك وهى كما يلى:

1- رمز A ، يشير هذا الرمز إلى أن هذا الجهاز من أفضل الأجهزة الموفرة فى استهلاك الكهرباء، فإذا كان الجهاز غسالة ملابس تستهلك 14 كيلو وات ساعة.

2- رمز B ، يشير هذا الرمز إلى أن هذا الجهاز فى المرتبة الثانية كأقل استهلاك للكهرباء ، فإذا كان الجهاز ثلاجة تستهلك 68 كيلو وات ساعة.

3- رمز C ، يشير هذا الرمز إلى أن هذا الجهاز فى المرتبة الثالثة كأقل استهلاك للكهرباء، إذا كان الجهاز غسالة تستهلك 18 كيلو وات ساعة.

4- رمز E ، و يشير هذا الرمز إلى أن الجهاز يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، فإذا كان الجهاز ثلاجة تستهلك 128 كيلو وات ساعة.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أكد أن من يحدد قيمة فاتورة الكهرباء هو المشترك نفسه، من خلال طبيعة استهلاك الكهرباء ومدى وعيه بطرق الترشيد السليمة، التى لا توثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة.