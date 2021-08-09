شكرا لقرائتكم خبر عن هلال محرم 1443 يزين السماء بعد غروب الشمس ويشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد هلال قمر محرم بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 بحوالي 30 دقيقة والفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

وكشفت الجميعة الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب و أصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية ويبعد بضع درجات عن كوكبي الزهرة والمريخ، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس .

يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب اثناء دورانه حول الأرض، لذلك بمراقبة القمر خلال الليالي المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل .

ونحن نودع سنة لنستقبل أخرى يجتاحنا عدد كبير من الاماني التي نروم تحقيقها، ربما تكون بعضا من أحلامنا المؤجلة أو هي طموحات جديدة أفرزتها تطورات حياتنا الراهنة لذلك أينما كنتم اجعلوا هذه الأمسية بمشاركة الأطفال ليشاهدوا هلال القمر الصغير في غسق المساء ليتحدثوا عن أمانيهم وأحلامهم للعام الجديد.