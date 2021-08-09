غادة والى: العالم يعتمد على المحيطات الآمنة فى الوظائف و80 % من التجارة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أن العالم يعتمد على المحيطات الآمنة فى الحياة والوظائف و80% من التجارة، مشيرة لضرورة العمل على إطار دولى والشراكات ومنع الجريمة بالتركيز على أهداف التنمية المستدامة لمنع الجرائم فى البحر.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"العالم يعتمد على المحيطات الآمنة للحياة والوظائف و 80٪ من التجارة، شكرا لرئاسة الهند لمجلس الأمن، على هذا النقاش رفيع المستوى حول الأمن البحري، نحتاج إلى 4 إجراءات لوقف الجريمة في البحر: تنفيذ الإطار الدولي، وبناء القدرات، والشراكات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمنع الجرائم".



غادة والى

وشاركت الدكتورة غادة والى وكيل أمين عام الأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، في جلسة نقاش مفتوحة حول الأمن البحري تحت رئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ووفق تقارير مجلس الأمن ستقدم ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، رئيسة ديوان الأمين العام للأمم المتحدة، إحاطة للمجلس وكذلك رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، فيما ستتاح الفرصة لغير الأعضاء في المجلس لتقديم بياناتهم كتابةً، ومن المتوقع اعتماد بيان رئاسي حول الأمن البحري، اقترحته الهند، خلال اجتماع.

ويهدف الاجتماع إلى إتاحة الفرصة لأعضاء المجلس لمناقشة الاستجابات المحتملة للتهديدات الأمنية والاقتصادية والبيئية المترابطة، التي تشكلها الجرائم البحرية، مثل: القرصنة والسطو المسلح والإتجار بالبشر والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في البحر.