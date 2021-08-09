شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: فتيات مصر حققن إنجازات غير مسبوقة بتاريخ المشاركه في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى بعثة مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد تحقيقها 6 ميداليات خلال المنافسات، من بينهم 3 ميداليات حصدتها سيدات وهو الرقم الأكبر في تاريخ مشاركات مصر فى الأولمبياد حتى الآن.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بما حققته فتيات مصر المشاركات فى البعثة من إنجازات غير مسبوقة فى تاريخ مشاركه المرأة في دورة الألعاب الأولمبية، حيث حصدت بطلة مصر فريال أشرف الميدالية الذهبية في الكاراتيه كأول سيدة مصرية تحصد هذه الميدالية ، وأول لاعبة مصرية تحقق ميدالية ذهبية أوليمبية فى تاريخ أفريقيا والعرب فى رياضة الكاراتيه وأول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو٢٠٢٠، كما حصدت بطلة مصر جيانا فاروق ميدالية برونزية فى الكاراتيه ، وبطلة مصر هداية ملاك ميدالية برونزية في التايكواندوا، قائلة:" رفعتوا اسم مصر وشرفتوها، وانتوا فخر لكل المصريين ، وأثبتوا أن بنات مصر بطلات وقد المسئولية ".

كما أشادت الدكتورة مايا مرسى بالأداء المشرف لباقى فتيات البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، ممن لم يحالفهن الحظ لحصد ميداليات لمصر، قائلة :" استمتعنا بمشاركتهن وأدائهن المشرف، ونفتخر بهن داماً، ونتمنى لهن كل النجاح والتوفيق" .



يذكر أن بعثة فتيات وسيدات مصر فى أولمبياد طوكيو2020 وصل عددهن الى 56 لاعبة ، و هن :

الخماسى الحديث: أميرة قنديل- هايدى عادل.

السباحة: فريدة عثمان.

الغطس: مها عبدالسلام.

السباحة التوقيعية: هانا هيكل- ليلى على محمد- جيداء طارق- نورا سيف الدين- فريدة شريف- مريم محمد- أمنية عزت- شهد سامر- ملك أياد- نادين وسام- سندس أحمد.

تنس الطاولة: دينا مشرف- يسرا حلمى- فرح عبد العزيز- هنا جودة.

السلاح: يارا الشرقاوى- نورا محمد منير- نهى هانى- مريم الزهيرى.

سلاح السيف: ندى حافظ.

تنس: ميار شريف.

المصارعة: سمر حمزة- إيناس خورشيد.

كانوى وكاياك: سما أحمد.

الشراع: خلود منسى.

الجمباز

ترامبولين: ملك حمزة.

فنى: ماندى عصام- زينة إبراهيم.

فريق إيقاعي: تيا ضياء- سلمى خالد- ملك شريف- لوجين إسلام- فريدة أشرف- بولينا عمرو- حبيبة مرزوق- جنى محمد- سارة حليم.

التايكوندو: نور حسين- هدايا ملاك.

القوس والسهم: أمل آدم- بسنت حميدة.

الكاراتيه: جيانا فاروق- فريـال أشرف- رضوى السيد.

الريشة الطائرة: هادية حسنى- ضحى هانى.

الثلاثى: بسملة السلامونى.

الدراجات: ابتسام زايد.

الرماية: ماجى العشماوى- الزهراء محمد- رضوى السيد- هالة الجوهرى.