شكرا لقرائتكم خبر عن "مرفق الكهرباء" يعقد أول اجتماعات مجلس إدارته بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الإثنين، أولى جلسات مجلس إدارة الجهاز للعام المالي 2021/2022 بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى بيان له اليوم، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك يعد من أوائل الجهات التي عقدت اجتماعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد بداية لمرحلة جديدة من العمل بأحدث التقنيات التي تًعد من سمات العمل بالعاصمة الجديدة.

وباشر الوزير أعماله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الثلاثاء 27/7/2021 كأول يوم عمل من المقر الجديد قبل نقل ديوان عام الوزارة بشكل كامل ورسمي.

جدير بالذكر، أنه تم الموافقة باجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة على 31 طلب ما بين تصاريح وضم نطاقات وتجديد تراخيص مزاولة نشاط انتاج او توزيع الطاقة الكهربائية لعدد من الشركات الخاصة.