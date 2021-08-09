شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات الحرف اليدوية والتراثية فى 12 محافظة بمعرض وزارة التضامن بمارينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل معرض وزارة التضامن الاجتماعى "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمارينا 5 في الساحل الشمالى فى استقبال الزوار حيث يتضمن منتجات الاسر المنتجة فى 12 محافظة، حيث تتضمن المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والاسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أن الوزارة تحرص على أن يجوب قطار معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية مختلف محافظات الجمهورية، وحالياً يجرى تنظيم المعرض بمارينا لمدة شهر لتلبية احتياجات المصطافين، ويشارك في المعرض 250 عارضًا يساندهم حوالي أكثر من ألفي منتج، وسيتم تقسيمهم على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام وتضم الواحدة 80 عارضًا .

