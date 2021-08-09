شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: اختيار شباب القضاة المتميزين تم وفق معايير تعكس انضباطهم الوظيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن تكريم شباب القضاة المتميزين يأتي حرصاً من وزارة العدل على تطوير المنظومة القضائية على عدة محاور، منها محور الاهتمام بالعنصر البشري ويأتي على رأسه سيدات ورجال القضاء بالمعني الواسع بتعزيز قدارتهم، وصقل مواهبهم، وتشجيعهم على البحث والجد والإنجاز، وإيمانا منها بان العدالة الناجزة تقوم بشكل جوهري على حيوية الشباب وجهدهم الكبير .

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل فى حفل تكريم شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأكثر إنجازاً خلال العام القضائي الحالي، إيماناً بنبل الرسالة وترسيخاً لمبادئ العدالة والاجتهاد في العمل.

واختتم الوزير كلمته بأن تكريم عدد من الشباب الأكثر إنجازاً من أعضاء الجهات والهيئات القضائية تم وفقاً لمعايير محددة تعكس انضباطهم الوظيفي، وعملهم الوفير، وتميزهم البحثي والتزامهم المسلكي، بما يرسخ قواعد الحق والعدل في مجتمعنا لتأمن مصرنا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.