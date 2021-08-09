شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: مستعدون لإنشاء معاهد أزهرية لنشر منهجنا الوسطى فى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، السفير إيلي سي بيي، سفير جمهورية السنغال بالقاهرة، قبل مغادرته البلاد بعد انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده في مصر وذهابه إلى مهمة دبلوماسية جديدة.

وصرح فضيلة الإمام الأكبر، أن الأزهر أبوابه دائمًا مفتوحة لطلاب السنغال الذين يمثلون بلادهم خير تمثيل، ولدينا نحو 350 وافدًا من السنغال بالأزهر، و41 مبعوثًا أزهريًّا في السنغال، ومستعدون دائمًا لزيادة عدد المنح الدراسية في الكليات العلمية والعملية في مختلف التخصصات بما يخدم دولة السنغال ويلبي احتياجات شعبها من المتخصصين، ونكثف جهودنا لينتعش الأزهر في أفريقيا.

من جانبه، تقدم سفير السنغال بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر على ما يقدمه من جهود في سبيل الدعوة الإسلامية ونشر سماحة الإسلام، وخدمة طلاب العلم من السنغال وكل الطلاب الوافدين، مؤكدًا حرص السنغال رئاسة وحكومة وشعبًا على الاستفادة الأكبر من خبرات وجهود الأزهر، وأن هذه المؤسسة العريقة تحتل مكانًا خاصًّا ومكانة عالية لدى أبناء الشعب السنغالي.

وناقش شيخ الأزهر وسفير السنغال إنشاء معاهد أزهرية بالسنغال واستعداد الأزهر لإمداد هذه المعاهد بالمعلمين والمبعوثين بما يحقق الأمن والاستقرار الفكري في السنغال ويؤثر بدوره على مختلف المجالات، ونشر المنهج الأزهري الوسطي، وأن هذه الجهود ستجعل المجتمع السنغالي محصنًا من أي أفكار متطرفة، وكذلك الاهتمام بتخريج كوادر متميزة علميًّا وعمليًّا.