روسيا تشارك فى الملتقى الدولى للتعليم العالى فى مصر والشرق الأوسط

القاهرة - سامية سيد - تشارك روسيا فى الملتقى الدولى للتعليم العالى فى مصر والشرق الأوسط، والتى بدأت فعالياته اليوم وستستمر حتى بعد غد الأربعاء، بمشاركة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية وممثلين للجامعات الأجنبية من دول أوروبا وأمريكا والدول العربية، وبحضور بعض الجهات المانحة الدولية.

وتأتي المشاركة الروسية من خلال وفد الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب التي تمثلها يكاترينا مارتينا رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، وديانا كوزنيتسوفا المتخصصة في شئون دول أوروبا وأمريكا، حيث يقدم الوفد الروسي عرضا في إطار الملتقى الدولي للتعليم العالي حول التعليم في روسيا الاتحادية والتخصصات المتاحة للدراسة في روسيا، بما في ذلك المنح الروسية للجانب المصري.

ونقل بيان للمركز الثقافي الروسي قول لاريسا يفريموفا نائب رئيس الجامعة للأنشطة الدولية، إن الجامعة الروسية تحرص على المشاركة السنوية في الملتقى الدولي للتعليم العالي بالقاهرة، وذلك لأهمية مصر واهتمام شبابها بالدراسة فى روسيا.

من جانبه، قال مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر أليكسي تيفانيان إن علاقات التعاون بين البلدين في مجال التعليم تتنامي في الآونة الأخيرة، ويعكس ذلك الرقم الكبير الذي وصل له الطلاب المصريون في روسيا، حيث وصلوا إلى ما يقرب من 16 ألف طالب، وهو ما يعكس الثقة المصرية في التعليم الروسي.

من جهته، أكد رئيس الجمعية المصرية الاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية شريف جاد العلاقة المتميزة التي تربط الجامعة الروسية بالجمعيات العربية للخريجين، حيث شاركت الجامعة بالملتقى العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية الذي عقد بالقاهرة منذ عامين، كما أن الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية سوف تعقد اتفاق تعاون مع الجامعة الروسية لمزيد من التعاون المشترك.