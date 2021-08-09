شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الأرجنتين فى القاهرة تحتفل بذكرى المناضل خوسيه سان مارتين الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل سفارة الأرجنتين بالقاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس، بذكري المناضل خوسيه سان مارتين، من خلال وضع إكليل من الزهور علي تمثال المناضل الأرجنتيني، الكائن في أحد ميادين الجيزة بمناسبه الذكري الـ 171 لوفاته.

وسيشارك في الاحتفالية السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، بالإضافة إلى نائب محافظ الجيزة والسفراء اللاتين المعتمدين بالقاهرة والمهتمين بالشأن اللاتيني.

يذكر أن خوسيه سان مارتين، ساعد في استقلال الأرجنتين عام 1821 وكان رئيس بيرو الأول (1821 - 1822)، وولد في يابيو في الأرجنتين بمقاطعة كورينيز على نهر الأوروجواي، وكان والده نقيبا في الجيش الإسباني، وفي سنة 1812 قدم خدماته لحكومة بوينس آيرس لاستقلال الأرجنتين وإجلاء القوات الملكية عنها، وعين عام 1814 في قيادة الجيش الثوري الذي كان يهاجم الملكيين في حدود البيرو، لكنه استقال بعدها بوقت قصير لأنه أدرك أنه لكي تنجح الثورة عليه أولا طرد الإسبان من تشيلي وبعدها ينظم حملة ضد مراكز القوة الإسبانية في البيرو، استطاع أن يثبت نفسه في مندوزا حيث حضر لغزو تشيلي.