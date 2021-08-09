شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت القوات المسلحة احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة.

بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ مصطفى عبد الوهاب، وألقى الدكتور طارق عبدالحميد عبدالرؤوف من علماء وزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا تمسكًا بشريعة الله السمحة، واقتدائًا بالرسول الكريم قولًا وعملًا وخلقًا، وتوجيهًا من رسولنا الكريم بمكانة الوطن فى ديننا الحنيف حيث ضرب أروع الأمثلة وأصحابه الكرام فى حب الوطن وهو يغادر مكة المكرمة مهاجرًا إلى المدينة المنورة.





وفى نهاية الاحتفال أكد اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتى إجلالًا وتعظيمًا لمبادئها وغايتاها السامية.

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفائهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها الشعب لحماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه وشعبه، مقتدين بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم فى الصدق والإخلاص والعمل الجاد لمواجهة التحديات.

حضر اللقاء عددا من قادة القوات المسلحة.