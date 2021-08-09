شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة على الوجوه وتنظيم راق.. مشاهد مبهجة بأول رحلة طيران تصل مصر من موسكو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "لهفة وبهجة".. هكذا ارتسمت وجوه السياح الوافدين من روسيا، خلال المشاهد التي رصدت دخولهم إلى الأراضي المصرية، عقب استئناف الرحلات السياحية مجددًا، والتي تبين مدى لهفتهم لدخول الأراضي المصرية، والاستمتاع بمناخ المدن السياحية.

ولعل ذلك لم يكن المشهد الوحيد الأبرز في المقاطع الخاصة باستقبال السياح الروس، فهناك مظاهر حضارية أخرى ترصد مدى الانضباط والأمان والرقي من جانب الإدارة المصرية المسؤولة عن استقبال هؤلاء السياح، حيث استقبلت إدارة مطار الغردقة الدولي السياح بالورود والشكولاتة ومقطوعات الموسيقى الغربية والشرقية المختلفة، حيث حالة من الفرحة غمرت العاملين بمطار الغردقة الدولي وكذلك العاملين في النشاط السياحي بالبحر الأحمر بشكل عام بعد عودة السياحة الروسية.

واستقبل مطار الغردقة الدولي، ظهر اليوم الإثنين، ثاني رحلات الطيران الروسية، وعلى متنها 500 سائحا روسي الجنسية بعد انقطاع دام لأكثر من 6 سنوات.

وكان في استقبال الرحلة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وقيادات تنشيط السياحة ومطار الغردقة.

رحلة الطيران الثانية، تتبع الخطوط الجوية الروسية من طراز بوينج، وتقل على متنها 500 راكب روسي الجنسية.

ويشار إلى أن، تلك الرحلة تأتي ضمن 9 رحلات اسبوعية ستصل لمطار الغردقة الدولي، وتنظم شركة مصر للطيران منهم 4 رحلات اسبوعية لمطار الغردقة، وكذلك 5 رحلات تنظمها شركة الطيران الروسية.

جدير بالذكر، أن مطار الغردقة الدولي استقبل، صباح اليوم الاثنين، أول رحلة طيران للشركة الوطنية "مصر للطيران،" قادمة من موسكو، وذلك بعد استئناف حركة الطيران من روسيا للمدن السياحية المصرية عقب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع حظر الطيران للمدن السياحية المصرية.