شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل أول رحلة طيران روسية قادمة من موسكو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم الاثنين، أولى الرحلات الجوية الروسية التابعة لشركة Rossiya Airlines رحلة رقم FV 5633من طراز B747 قادمة من مطار شيريميتييفو بالعاصمة الروسية موسكو وعلى متنها 517 سائحا، يأتي ذلك في ضوء جهود الدولة المصرية والمساعي المشتركة التي تقوم بها وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة الى جمهورية مصر العربية.

وكان فى استقبال الطائرة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و يورغى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات واللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ وعدد من المسئولين بمحافظة جنوب سيناء وهيئة تنشيط السياحة.

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياة الملونة بأعلام مصر وروسيا واستقبال الركاب بالعروض الفلكلورية داخل المطار ، كما تزينت صالة الوصول بأعلام البلدين ورسائل الحفاوة والترحيب بضيوف مصر فى أرض السلام وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب وتقديم الورود والشيكولاته وبعض الهدايا التذكارية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار.

وفى هذا السياق ، أكد الطيار محمد منار وزير الطيران أن عودة السياحة الروسية الى مصر جاء بفضل جهود ودعم القيادية السياسية لقطاع الطيران المدني خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة قامت بتطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية بجميع المطارات المصرية حيث أشاد بها كافة الوفود ولجان التفتيش التى زارت مصر خلال الفترة السابقة والتى أكدت ثقه الجميع في تطبيق المعايير الأمنية والصحية بالمطارات المصرية وتوج هذا الإنجاز بحصول 11 مطارا مصريا حتى الآن من بينهم مطاري شرم الشيخ والغردقة على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI .

ورحب وزير الطيران المدني بوصول أولي الرحلات الروسية اليوم من موسكو الي مطاري شرم الشيخ والغردقة سواء علي متن الناقل الوطني مصرللطيران أو شركات الطيران الروسية .