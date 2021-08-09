شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فعاليات التدريب المشترك الجوى المصرى الإماراتى (زايد-3) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية تنفيذ فعاليات التدريب الجوى المشترك (زايد-3) والذى يتم تنفيذه بدولة الإمارات العربية المتحدة وتستمر فعالياته لعدة أيام.

ونفذت خلال الفترة الماضية عدد من طلعات التدريب على مهام العمليات بين القوات الجوية المصرية والإمارتية لتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة وتبادل الخبرات بين الاطقم الجوية لكلا الجانبين.

كما شهد رئيس أركان القوات الجوية المصرية ورئيس هيئة الركن للقوات الجوية والدفاع الجوى الإماراتى وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين إحدى مراحل التدريب لسير العمليات الجوية بدولة الإمارات والتى تضمنت قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ طلعات مشتركة للتدريب على مهام الهجوم على الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية والقيام بأعمال المعاونه الجوية للتشكيلات البرية.

وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفذه مدى ماوصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ وإحترافية عالية فى تنفيذ كافة المهام بما يعكس مدى ماتمتلكه القوات الجوية لكلا الدولتين من إمكانيات بشرية وفنية وإستعداد قتالى وقدرة على العمل المشترك فى مختلف الظروف.

يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى إستفاده ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية وإستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف المختلفة لدعم جهود الأمن والإستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة.