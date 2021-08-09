شكرا لقرائتكم خبر عن ترقبوا نتيجة ترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن الجهاز المركزي للتنظيم خلال أيام قليلة جدا نتيجة الترقيات الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قرار الترقية لـ800 الف موظف المقدم من التنظيم والإدارة، وعقب ذلك أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين.

وينشر الخليج 365 نتيجة حركة الترقيات الأخيرة وصرف حافز الإضافي للموظفين الذين أتموا المدد البينية للترقيات لم يصيبهم الترقية نظرا لأنهم يعملون على المستوى الأول الوظيفي او درجة كبير وفقا للدرجات الوظيفية في القانون القديم، إضافة إلي أنه يمكن للموظف أن يعرف من خلال الخليج 365 دوره في الترقيات والسنوات المتبقية له للتقنية الجديدة.

والجدير بالذكر أن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم (٢٦٥) لسنة ٢٠٢١ بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومن المقرر أن يطلق الجهاز تطبيق الكتروني خلال أيام يتمكن الموظف من خلاله معرفة مدى أحقيته في الترقية.

ونص القرار على ضرورة أن تتأكد الوحدة من إنتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع في 2/11/2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.

ويُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢١، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

ويستحق الموظف اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢١، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما اكبر.