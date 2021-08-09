شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ الدولى يستعد لاستقبال أولى الرحلات السياحية الروسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مطار شرم الشيخ الدولى، بعد قليل، لاستقبال أولى الرحلات الروسية المباشرة من موسكو بعد توقف أكثر من 6 سنوات بعد حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة.

ومن المقرر أن يستقبل مطار شرم الشيخ الدولى، أولى الرحلات الروسية بعد قليل، وعلى متنها 522 سائح على أن يتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه وتقديم الهدايا التذكارية والورود ابتهاجا بوصول أولى الرحلات، كما سيتم تشكيل فريق من العلاقات العامة لاستقبال السائحين وانهاء إجراءات وصولهم.

واستقبل مطار الغردقة الدولى، أولى الرحلات الجوية الروسية التابعة لشركة Rossiya Airlines رحلة رقم FV 5631 من طراز البوينج B747 وعلى متنها 518 سائحا قادمة من مطار شيريميتييفو الدولى بالعاصمة الروسية موسكو.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتنشيط قطاعى الطيران والسياحة إلى جمهورية مصر العربية وتقديم نموذجًا ناجحًا للمطارات الأكثر امانًا للسفر وبشهادة لجان التفتيش العالمية والروسية بصفه خاصة والذى جاءت بفضل المقومات الكبيرة التى تزخر بها الدولة والإجراءات الاحترازية غير المسبوقة والأمنية المطبقة بالمطارات المصرية.