بعد توقف 6 سنوات.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أولى الرحلات الجوية الروسية التابعة لشركة Rossiya Airlines، رحلة رقم FV 5633 من طراز B747 قادمة من مطار شيريميتييفو بالعاصمة الروسية موسكو، وعلى متنها ٥١٧ سائحا، وذلك في ضوء جهود الدولة المصرية والمساعي المشتركة، التي تقوم بها وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال الطائرة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ويورغي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، واللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ، وعدد من المسئولين بمحافظة جنوب سيناء وهيئة تنشيط السياحة.

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياة الملونة بأعلام مصر وروسيا، واستقبال الركاب بالعروض الفلكلورية داخل المطار، كما تزينت صالة الوصول بأعلام البلدين ورسائل الحفاوة والترحيب بضيوف مصر فى أرض السلام، وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب وتقديم الورود والشيكولاته وبعض الهدايا التذكارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران، أن عودة السياحة الروسية الى مصر جاء بفضل جهود ودعم القيادية السياسية لقطاع الطيران المدني خلال السنوات الماضية، وأضاف أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة ، قامت بتطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية بجميع المطارات المصرية، حيث أشاد بها كافة الوفود ولجان التفتيش التى زارت مصر خلال الفترة السابقة، والتي أكدت ثقه الجميع في تطبيق المعايير الأمنية والصحية بالمطارات المصرية، وتوج هذا الإنجاز بحصول ١١ مطار مصري حتى الآن من بينهم مطاري شرم الشيخ والغردقة على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI.

ورحب وزير الطيران المدني بوصول أولي الرحلات الروسية من موسكو إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، سواء علي متن الناقل الوطني مصرللطيران أو شركات الطيران الروسية.