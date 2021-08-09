إنجاز كبير يُحسب للسيسي.. "سياحة النواب" تشيد بجهود عودة السياحة الروسية إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن عودة السياحة الروسية إلى مقصدها الأول مصر، ووصول أول رحلة سياحية من روسيا إلى مطار الغردقة صباح اليوم، إنجاز كبير يُحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، وترجمة حقيقية لجهود الدولة المصرية.

واستقبل مطار الغردقة صباح اليوم الإثنين، أولى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران والتي تقل 300 راكب روسي قادمة من موسكو، بعد استئناف حركة الطيران من روسيا إلى المدن السياحية المصرية؛ ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية إلى مدينتَي الغردقة وشرم الشيخ .

وقالت علي إن عودة السياحة الروسية لمصر اليوم أدخلت الفرحة على جميع العاملين بقطاع السياحة، باعتبار السياحة الروسية قوة أساسية في حجم السياحة المصرية، مشيرةً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لاستعادة حركة السياحة .

وأوضحت رئيس "سياحة النواب" أن قطاع السياحة المصري يواصل انتعاشه ويتجاوز تداعيات "كورونا"، والمطارات المصرية تشهد انفراجة سياحية بعد عودة الأفواج السياحية الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة، والتي سوف يكون لها مردود إيجابي قوي على الاقتصاد المصري .

وأشادت علي بالتعاون الكبير بين الجانبين، وتقديم كل التسهيلات لاستقبال السياح الروس؛ مما انعكس بالفرحة على المواطنين الروس بعودة الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ، مضيفةً أنه تم استقبال الفوج السياحي الروسي بالورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية.

ونوهت النائبة بأن السياح الروس أشادوا بحفاوة الاستقبال وكذلك الإجراءات الأمنية والاحترازية لمكافحة كورونا، وأعربوا عن سعادتهم بعودتهم مرة أخرى إلى المنتجعات السياحية المصرية .