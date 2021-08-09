بعد انقطاع 6 سنوات.. برلمانية: السياحة الروسية ستنعكس إيجابيًّا على مؤشرات التنمية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي، إن عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية بعد غياب استمر نحو ٦ سنوات، تعد تحولًا مهمًّا في سوق السياحة المصرية، ما سينعكس إيجابًا على مؤشرات التنمية للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، متوقعةً أن يشهد قطاع السياحة في مصر انتعاشة في الشهور الأخيرة من هذا العام.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن استئناف الرحلات المباشرة بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية هو ترجمة لجهد دؤوب لم ينقطع طوال السنوات الست الماضية، من كل الجهات ذات الصلة، اجتازت خلالها المطارات المصرية العديد من حملات التفتيش الدولية، وثبت للعالم أجمع أن المطارات المصرية تحظى بدرجة عالية جدًّا من التأمين دون أية ملاحظات من الوفود الأمنية الروسية التي توافدت على المطارات المصرية خلال السنوات الماضية.

وأشادت سحر بجهود القيادة السياسية التي تابعت ملف أزمة السياحة الروسية عن قرب، حتى وصلنا إلى هذه النتيجة.

وأضافت النائبة: "شيء جيد وعظيم أن جميع الرحلات الروسية التي توافدت على المنتجعات المصرية كانت كاملة العدد وسط مراسم استقبال في المطارات المصرية بدرجة عالية من الترحيب والحفاوة".