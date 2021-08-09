محافظ القاهرة يفتتح نادي القضاة بوسط البلد بعد تطويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، افتتاح أعمال تطوير نادي القضاة بوسط المدينة حيث قام المستشار عمر مروان وزير العدل بتكريمه ومنحه درع نادي قضاة مصر.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح أعمال التطوير بحضور المستشار عبدالله عمر رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي قضاة مصر والمستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويعد نادي قضاة مصر أحد المباني ذات التراث المعماري المميز بالقاهرة ويتقاطع أمام مدخله شارع عبدالخالق ثروت مع شارع شامبليون، يجاوره من الشرق دار القضاء العالي مقر محكمة النقض المصرية ومحكمة استئناف القاهرة ومكتب النائب العام، ومن الشمال مقر نقابة الصحفيين، ومن بعدها مقر نقابة المحامين ويبعد عن ميدان التحرير حوالي 700 متر.

وشهد النادي مؤخرًا أعمال ترميم ورفع كفاءة تحت إشراف جهاز التنسيق الحضاري، والأرض المقام عليها النادي مهداة من الحكومة في عام 1943 مع منحة قدرها عشرة آلاف جنيه مساهمة منها في تكاليف البناء، وقد تم البناء عام 1949 بطراز فريد.

وفي العاشر من فبراير عام 1939 اجتمع في مقر محكمة استئناف مصر 59 من رجال القضاء والنيابة العامة، واتفقوا على تأسيس نادي القضاة، وحددوا هدفه بأنه لتوثيق رابطة الإخاء والتضامن وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين جميع رجال القضاء الأهلي والمختلط، وكان هدفهم الحقيقي إنشاء هذه الرابطة للعمل على استقلال القضاء تمهيدا لإلغاء المحاكم المختلطة، وقد ظهرت ثمار ذلك العمل بعد أربع سنوات عندما صدر في العام 1943 أول قانون لاستقلال القضاء، وفي عام 1950 انتقل النادي إلى مقره الحالي.