شرط وحيد.. مواصلات مصر تعفي ذوي الاحتياجات الخاصة من أجرة الركوب بداية من اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن أحمد الليثي، مدير القطاع التجاري بشركة مواصلات مصر، إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من تكاليف الركوب على جميع خطوط الشركة.

وقال الليثي، لمصراوي، إن هذا القرار يأتي إيمانا من الشركة بأهمية مساعدة هذه الفئة ودعمها.

وأشار مدير القطاع التجاري بالشركة، إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة سيركبون أتوبيسات مواصلات مصر مجانا دون دفع أي أموال.

وأوضح الليثي، أن تطبيق هذا القرار يبدأ من اليوم الاثنين على كافة الخطوط.

وأشار إلى أنه كل ما على أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة فعله هو إظهار كارت الخدمات المتكاملة عند الركوب.

وقال إن أتوبيسات مواصلات مصر مجهزة بكافة الوسائل التي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواع الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية.