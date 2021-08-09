كواليس أول حملة كشف مخدرات بجهة حكومية: مشادات واعتراضات وعينات إيجابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر عن إجراء حملة بشكل مفاجئ للكشف عن المخدرات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ خصوصًا مركز البحوث الزراعية.

وأوضح المصدر، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، أن الحملة قوبلت باستياء شديد من أساتذة معهد تحليل متبقيات المبيدات، ورفض بعضهم الخضوع للتحليل كون قانون الكشف عن المخدرات لا يشمل الكادر البحثي وأساتذة الجامعات؛ لكن في النهاية خضعوا للتحاليل بعد مشادات وشرح متبادل بين اللجنة وأعضاء الفريق البحث بالمعهد.

ونوهت المصادر بأن أساتذة المعهد أبلغوا المسؤولين في الوزارة شفهيًّا رفضهم التحليل بالمخالفة للقانون، بينما رد مصدر رفيع بالوزارة بأن التحليل تم بناء على رغبة ومبادرة من أساتذة المعهد، ولم يتم إجبارهم على التحليل.

وأشارت المصادر إلى أنه تم التحليل لجميع الموجودين أثناء وجود الحملة، والتي أكدت وجود حالات إيجابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بإخطارهم بالمهلة التي أقرها القانون 6 أشهر منذ الإقرار من أجل الإقلاع عن تعاطي المخدرات.

كان مجلس النواب قد وافق على قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث وجب إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، وضوابط بشأن إجراء تحليل المخدرات للموظفين في الجهات الحكومية.

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