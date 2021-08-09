"رأسها تهشمت".. فتاة تلقى نفسها من الطابق الرابع ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

انتحرت فتاة في العقد الثالث من عمرها، حاصلة علي ليسانس حقوق؛ قفزا من الطابق الرابع لمرورها بأزمة نفسية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين العثور علي جثة "ص" في العقد الثالث من عمرها، مقيمة بدائرة القسم، ولها محل أقامه اخر بصعيد مصر، مهشمة الرأس وبها كسور وإصابات بمناطق متفرقة من الجسد.

وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفاة تبين مرور الفتاة بأزمة نفسة بسبب خلافات أسرية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.