"رأسها تهشمت".. فتاة تلقى نفسها من الطابق الرابع ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:
انتحرت فتاة في العقد الثالث من عمرها، حاصلة علي ليسانس حقوق؛ قفزا من الطابق الرابع لمرورها بأزمة نفسية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين العثور علي جثة "ص" في العقد الثالث من عمرها، مقيمة بدائرة القسم، ولها محل أقامه اخر بصعيد مصر، مهشمة الرأس وبها كسور وإصابات بمناطق متفرقة من الجسد.
وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفاة تبين مرور الفتاة بأزمة نفسة بسبب خلافات أسرية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.