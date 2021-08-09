جريمة بسبب "لعب البلاستيشن".. تفاصيل مقتل طالب في منشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة، التحقيق في واقعة قيام عامل بقتل صديقه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها، طالب، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالصدر وآخر قطعي باليد.

وتبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه عامل، مقيم بذات العنوان حال تواجدهما داخل محل لألعاب الفيديو "بلاي إستيشن" بالمنطقة سكنهما بسبب المزاح فيما بينهما.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام زجاجة مياه غازية كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الحادث وملابساته، وتسليمه لذويه لدفنه.