شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة الإنمائى: دعم المشروعات الصغيرة بـ3 مليارات جنيه بـ2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مصر أن من بين القطاعات الأكثر تضررا من وباء كورونا فى عام 2020، المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فيما دعم البرنامج هذه المشروعات بما يقرب من 3 مليارات جنيه لتصل إلى أكثر من 103 آلاف مؤسسة، ونصف المستفيدين من النساء وذلك خلال تدوينه على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".

كان البرنامج الأممى أعد تقرير سلط من خلاله الضوء على تجربة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى باستخدام دوره المتكامل مع الحكومة المصرية والشركاء، لمواجهه بعض القضايا المعقدة، لا سيما فى القضايا المتعلقة بالبيئة، وتغير المناخ، وخلق فرص العمل، وتمكين المرأة والشباب، والأشخاص ذوى الإعاقة، والصحة، والتنمية المحلية.