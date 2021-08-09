شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة الدولى يستقبل رحلة روسية قادمة من موسكو تقل 518 سائحا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار الغردقة الدولى أولى الرحلات الجوية الروسية التابعة لشركة Rossiya Airlines رحلة رقم FV 5631 من طراز البوينج B747 وعلى متنها 518 سائحا قادمة من مطار شيريميتييفو الدولى بالعاصمة الروسية موسكو، يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتنشيط قطاعى الطيران والسياحة إلى جمهورية مصر العربية وتقديم نموذجًا ناجحًا للمطارات الأكثر امانًا للسفر وبشهادة لجان التفتيش العالمية والروسية بصفه خاصة والذى جاءت بفضل المقومات الكبيرة التى تزخر بها الدولة والإجراءات الاحترازية غير المسبوقة والأمنية المطبقة بالمطارات المصرية.

واستقبلت إدارة مطار الغردقة الطائرة بتقليد رش المياه احتفالا بوصول أول رحلة تهبط فى المطار قادمة من روسيا بعد قرار استئناف الرحلات، وقام فريق من العلاقات العامة باستقبال السائحين بالورود والشيكولاتة وتقديم الهدايا التذكارية لهم ترحيبًا بوصولهم إلى مصر.

وكان فى استقبال الطائرة اللواء مراد محمد مدير مطار الغردقة كما نظمت إدارة المطار إحتفالا داخل صالة الوصول مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

جدير بالذكر أن جميع المطارات المصرية تقوم بتطبيق قرارات الحكومة الخاصة باشتراطات تقديم شهادة تحليل PCR للقادمين إلى مصر أو تقديم شهادات تطعيمات لقاحات فيروس كورونا مع إمكانية عمل تحليل Pcr فور الوصول بكل من مطار الغردقة وشرم الشيخ.