شكرا لقرائتكم خبر عن 14000 استشارة طبية عن بُعد لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من 14000 استشارة طبية عن بُعد ومجانًا ضمن خدمات مبادرة (اطمن) لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظتي بورسعيد والأقصر.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن إجمالي الاستشارات الطبية المقدمة عن بُعد للمنتفعين بمحافظة بورسعيد بلغت 12,270 ألف استشارة، فيما بلغت الاستشارات الطبية المقدمة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل في الأقصر 2,070 ألف استشارة، وذلك في مختلف التخصصات الطبية التي تدعمها المبادرة، وهي "طب الأسرة، الباطنة، القلب، التغذية، الأطفال، النساء، الجلدية، النفسية".

وأضافت الهيئة، أن تطبيقات التطبيب عن بعد تتيح تواصل المرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد عن بُعد ومجانًا مع 93 من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في التخصصات الطبية سالفة الذكر، باللغتين العربية والإنجليزية، سواء عن طريق الاستشارات النصية والتي بلغ عددها خلال عام 8,384 آلاف استشارة، أو عن طريق استشارات الفيديو وبلغ عددها 5,956 آلاف استشارة منذ بداية المبادرة في أغسطس من العام الماضي وحتى الآن.

وتابعت الهيئة، أن عدد الاستشارات الطبية المقدمة عن بُعد للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل في بورسعيد والأقصر سواء النصية أو عبر الفيديو، شملت 2,343 آلاف استشارة في تخصص أمراض الباطنة، 1,939 ألف استشارة تغذوية، 2,048 ألف استشارة في أمراض النساء، 1,683 ألف استشارة أطفال، بالإضافة إلى 2,120 ألف استشارة نفسية، 1,546 ألف استشارة جلدية، 1,338 ألف استشارة في تخصص طب الأسرة و 1,323 ألف في تخصص أمراض القلب.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اهتمام الهيئة بتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ولكافة المتعاملين بكل سهولة ويُسر لرفع العناء عن المرضى، ومشيرًا إلى أن خدمات التطبيب عن بُعد إنما يخدم بيئة التحول الرقمي في الهيئة ويتوافق مع استراتيجيتها في أن تصبح هيئة ذكية رقمية من خلال تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وكذلك خطتها المستقبلية الرامية إلى إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية والمستشفيات الإفتراضية في مجال تقديم الخدمات الطبية بالهيئة، بما يتواكب مع أحدث التطورات في نظم الرعاية الصحية عالميًا.

وثمن السبكى دور شركاء النجاح للهيئة العامة للرعاية الصحية سواء بالقطاعات الخاصة أو الأهلية وتعاونهم ودعمهم المستمر لخدمات ومشروعات الدولة القومية بما يعكس دورهم الوطني في دفع عجلة التنمية، وبما يؤكد حرصهم على أداء مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة للدولة المصرية 2030.

جدير بالذكر، أن مبادرة (اطمن) أطلقتها هيئة الرعاية الصحية في شهر أغسطس من العام الماضي 2020، لتقديم خدمات التطبيب عن بُعد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.