شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 25 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 19 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و6 مساجد صيانًة وترميمًا وذلك يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1620 مسجدًا ، منها 1487 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا، و133 مسجدًا صيانة وترميمًا.

ونشرت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها كما يلى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. الشيخ أبو المجد- البدرمان – مركز دير مواس

2. عنتر بن شداد – الميرة – دير السنتورية – بني مزار

3. الخمايشة الشرقي – مركز سمالوط

مديرية أوقاف الفيوم

4. الرحمن البحري – التوفيقية – فيد مين

5. الكوم الأحمر – دسيا – م الفيوم جنوب

6. الرحمن النزلاوي - الشواشنة

7. الهدي – الصعيدي – م الفيوم جنوب

8. الشهيد نبيل – الإعلام – م الفيوم جنوب

مديرية أوقاف البحيرة

9. العمدة البحري – سحالي أبو حمص

10. البسطويسي – كوم الفرج أبو المطامير

11. كريم مبارك – أبو الشقاف حوش عيسى

12. الشيمي – حفص دمنهور

مديرية أوقاف بني سويف

13. التقوى – الحومة - الواسطى

14. عبد الحليم سيد إبراهيم- كوم أبو خلاد - ناصر

مديرية أوقاف القليوبية

15. أبو سلامة – العمار الكبرى- طوخ

مديرية أوقاف قنا

16. حصة الخير – الحلفاية بحري- مركز نجع حمادي

17. الحكمة – مدينة قنا الجديدة

مديرية أوقاف سوهاج

18. السيارية – ناحية السلام – غرب طما - المدمر

مديرية أوقاف أسيوط

19. أولاد على بقرية ببلاو – ديروط

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الفيوم

1. عباد الرحمن – الجرانية – م الفيوم جنوب

مديرية أوقاف القليوبية

2. المسجد الشرقي – كفر منصور – كفر شكر

3. الكبير – زاوية الشيخ سند- شبين القناطر

مديرية أوقاف أسيوط

4. عمر بن الخطاب – أسيوط الجديدة – الفتح قبلي

5. يوسف حسين – الفتح – الفتح قبلي

مديرية أوقاف المنيا

6. أبو بكر الصديق – قرية التل - مطاي























