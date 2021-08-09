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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 25 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 19 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و6 مساجد صيانًة وترميمًا وذلك يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1620 مسجدًا ، منها 1487 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا، و133 مسجدًا صيانة وترميمًا.
ونشرت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها كما يلى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنيا
1. الشيخ أبو المجد- البدرمان – مركز دير مواس
2. عنتر بن شداد – الميرة – دير السنتورية – بني مزار
3. الخمايشة الشرقي – مركز سمالوط
مديرية أوقاف الفيوم
4. الرحمن البحري – التوفيقية – فيد مين
5. الكوم الأحمر – دسيا – م الفيوم جنوب
6. الرحمن النزلاوي - الشواشنة
7. الهدي – الصعيدي – م الفيوم جنوب
8. الشهيد نبيل – الإعلام – م الفيوم جنوب
مديرية أوقاف البحيرة
9. العمدة البحري – سحالي أبو حمص
10. البسطويسي – كوم الفرج أبو المطامير
11. كريم مبارك – أبو الشقاف حوش عيسى
12. الشيمي – حفص دمنهور
مديرية أوقاف بني سويف
13. التقوى – الحومة - الواسطى
14. عبد الحليم سيد إبراهيم- كوم أبو خلاد - ناصر
مديرية أوقاف القليوبية
15. أبو سلامة – العمار الكبرى- طوخ
مديرية أوقاف قنا
16. حصة الخير – الحلفاية بحري- مركز نجع حمادي
17. الحكمة – مدينة قنا الجديدة
مديرية أوقاف سوهاج
18. السيارية – ناحية السلام – غرب طما - المدمر
مديرية أوقاف أسيوط
19. أولاد على بقرية ببلاو – ديروط
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الفيوم
1. عباد الرحمن – الجرانية – م الفيوم جنوب
مديرية أوقاف القليوبية
2. المسجد الشرقي – كفر منصور – كفر شكر
3. الكبير – زاوية الشيخ سند- شبين القناطر
مديرية أوقاف أسيوط
4. عمر بن الخطاب – أسيوط الجديدة – الفتح قبلي
5. يوسف حسين – الفتح – الفتح قبلي
مديرية أوقاف المنيا
6. أبو بكر الصديق – قرية التل - مطاي