شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل يونيسف بمصر: الشباب المصرى صنعوا تاريخا فى طوكيو بـ6 ميداليات أولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ جيريمى هوبكنز الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف " الرياضيون المصريون المشاركون فى أولمبياد طوكيو لفوزهم فى عدد من البطولات وحصولهم على ميداليات أولمبية

وقال هوبكنز فى تدوينه له على حسابة الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر " الرياضيون المصريون الشباب صنعوا التاريخ هذا العام فى طوكيو 2020 بـ 6 ميداليات أولمبية مبروك لجميع الفائزين ومبروك لمصر.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أنه سيطلق أسماء فريال وزملائها الفائزين فى أولمبياد طوكيو على بعض المحاور والكبارى.

وقال الرئيس السيسى، فى مداخلة لبرنامج التاسعة على التليفزيون المصرى، أن فريال أشرف رفعت اسم مصر وكتبت التاريخ لبلادها، متابعا: "سنقدم كل الدعم للأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر، وتابع الرئيس السيسي: نعمل على تعزيز الرياضة فى المدارس والجامعات، وأحيى كل الأسر المصرية التى تعمل على ثقل مواهب أبنائها".