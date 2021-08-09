شكرا لقرائتكم خبر عن فرانك هارتمان يتولى مهام منصبه سفيرًا جديدًا لألمانيا في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم فرانك هارتمان السفير نبيل حبشي، مساعد وزير الخارجية لقطاع المراسم بوزارة الخارجية المصرية، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، وكان آخر منصب شغله السفير هارتمان هو مفوض شؤون إدارة الأزمات بوزارة الخارجية الألمانية ببرلين.

وصرح السفير هارتمان بمناسبة بدء تولي منصبه سفيراً بالقاهرة قائلا: "إن مصر بلد له تاريخ عريق يمتد لآلاف السنين ويتمتع بثراء ثقافي عظيم. وإنه لمن دواعي سروري أن أمثل ألمانيا على مدى السنوات القادمة كسفير في هذه الرقعة الفريدة من العالم، إذ يجمع بين بلدينا شراكة مفعمة بالثقة تمتد لعقود في شتى الميادين، بدءا من المجال السياسي ومرورا بالمجال الاقتصادي والثقافي ووصولا إلى مجال التعاون التنموي، وأنا أتطلع الآن للمساهمة في صياغة وتشكيل هذه العلاقات الوثيقة، كما أتطلع إلى التعرف على هذا البلد وأهله عن كثب."

جدير بالذكر أن السفير فرانك هارتمان كان قد التحق بالعمل بالسلك الدبلوماسي عام 1993، وشغل عدة مناصب بوزارة الخارجية الألمانية وبديوان المستشارية الاتحادية وبالبعثات الدبلوماسية الألمانية في بكين وطوكيو، كما شغل منصب مدير مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة بسراييڤو.

يخلف فرانك هارتمان السفير سيريل نون، الذي شغل منصب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة في الفترة من أغسطس 2019 وحتى 2 أغسطس 2021، ثم انتقل للعمل سفيرا لألمانيا في هولندا.