شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج الدفعة الثانية من البرنامج التخصصى لإعداد القيادات بـ"العربية للتصنيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور "إسماعيل عبد الغفار" رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ووفد من أساتذة الأكاديمية حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج التخصصى لإعداد القيادات بالعربية للتصنيع فى الفترة من 13 يونيو حتى 1 أغسطس 2021، الذى ينفذ بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأوضح "التراس" أن العربية للتصنيع وضعت خطة طموحة واضحة لتدريب وتأهيل وتنمية الكوادر البشرية فى كافة التخصصات، وفقًا لأحدث نظم التدريب الإدارية والتحول الرقمى، مشيرًا أن هذا البرنامج يتم بمقر المعهد العربى للتكنولوجيا المتطورة التابع للهيئة، بشراكة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (L'Ecole Nationale D’Adminstration).

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها الظهير الصناعى للدولة عقدت مؤخرًا شراكات جدية لتوطين التكنولوجيا، مع كبرى الشركات الدولية فى كافة مجالات التصنيع ذات المكانة العالمية، ومن ثم كان لابد من أهمية الاستثمار لتنمية المهارات الإدارية والقيادية للكوادر البشرية لجميع وحدات الهيئة.

كما أوضح "التراس" أن البرنامج التدريبى تم إعداده من خلال محاور علمية أعدت وفقًا لأحدث المعايير العالمية ومواكبة للخطة الاستراتيجية للدولة، مشيرًا إلى أن التدريب يعد بمثابة نافذة تطل على علوم الغد ويسهم بقوة فى بناء الإنسان القادر على القيادة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشار أن البرنامج ينفذ فى إطار صقل مهارات الصف الأول من قيادات الهيئة وبناء مهارات الصف الثانى وتأهيلهم للقيادة فى وحدات الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها من أهم قلاع الصناعة فى مصر والوطن العربى، فى سياق متصل، أشاد رئيس العربية للتصنيع بالتزام المتدربين بالمشاركة الفعالة بالبرنامج التدريبى لتحقيق أقصى استفادة بما يؤهلهم لتطبيق ما درسوه خلال التدريب، موضحًا أن التأهيل المبنى على أسس ومعايير علمية هو حجر الزاوية فى بناء قدرات ومهارات الفرد بما يعود بالنفع على المؤسسات فنيا واقتصاديا.

من جانبه، أشاد الدكتور "إسماعيل عبد الغفار"، بالتعاون البناء والمثمر مع الهيئة العربية للتصنيع، موضحة أن الهيئة تمثل شريك أساسى مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فى بناء مصر الرقمية. وحققت خطوات غير مسبوقة على مستوى نظم التدريب وعمليات الإنتاج بالتعاون مع كبرى الخبرات العالمية المتخصصة.

كما أكد "عبد الغفار" على استمرارية البرامج التخصصية لإعداد وتأهيل قيادات الإدارة العليا بالهيئة العربية للتصنيع، وفقا لأحدث النظم الإدارية والتحول الرقمى مشيرا لأهمية هذه البرامج فى تحسين إدارة موارد الدولة وهيئاتها ومؤسساتها.

وشهدت فعاليات حفل التخرج تسليم الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور "إسماعيل عبد الغفار" رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الشهادات لعدد (18) من خريجى البرنامج من قيادات الهيئة العربية للتصنيع، علمًا بأن محاور البرنامج الرئيسية تناولت مجالات السياسة، الاقتصاد، القانون، الاجتماع، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الإعلام، الحوكمة، الإدارة، المهارات الشخصية.