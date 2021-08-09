شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة ودير السيدة مريم العذراء فى أسيوط وأسوان يحييان قداس صلوات الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراس الأنبا هدرا بالقداس الإلهى من كنيسة السيدة العذراء مريم بأسوان قداس صلوات الصيام، كما ترأس الأنبا يوأنس القداس الإلهى من مغارة السيدة العذراء بدير القديسة العذراء مريم بدرنكة – أسيوط، وذلك فى الاحتفال بصوم السيدة مريم العذراء.



القداس الإلهى فى أسوان

وبدأ صيام السيدة مريم العذراء يوم السبت 7 أغسطس الجارى، حيث يستمر لمدة 15 يوما، وينتهى فى يوم 22 أغسطس ، ويعتبر للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية، حيث يوافق نهاية الصوم يوم 16 مسرى فى التقويم القبطى.



جانب من القداس فى أسيوط

ويعتبر صيام في فترة صوم السيدة مريم العذراء صيام من الدرجة الثانية متاح فيه الأكل النباتى كله بما فيه الزيوت، بالإضافة إلى السماح بأكل الأسماك، والبعض ينذرون صوما بالماء والملح أى بدون زيت، ويصوم البعض أيضا عن السمك ويكون ذلك نذرا، ويكون مثل صوم الرسل وصوم الميلاد.

ويوافق العيد الشهرى للسيدة مريم العذراء يوم 21 من كل شهر قبطى، وهو تذكارًا لرحيلها فى 21 طوبة الموافق يوم 30 يناير تقريبًا، وعيد صعود جسدها إلى السماء تعيد له الكنيسة يوم 16 مسرى، الذي يوافق 22 من أغسطس، ويسبقه صوم العذراء (15 يوما).