شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات المقدمة من وزارة العدل إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة العدل خدمات مصر الرقمية المقدمة من خلال الموقع digital.gov.eg ،توفيراً للوقت والجهد وللحد من التزاحم بالفروع، حيث أتاحت 13 خدمة إلكترونية يختار المواطن من بينها، وهي توكيلات: - عام قضايا، - رسمي عام، - رسمي شامل (عام-بنوك).

مصر الرقمية.. الأمور الزوجية

وفي الأمور الزوجية: - إدارة مركبة، - بيع مركبة، - توثيق عقد بيع مركبة، "وإقرارات"- بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحيـــة، - بالشطب، - إقرار رسمي، - بتصحيح محرر موثق والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الالكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه، - وكذا خدمة اكتب محررك ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محرره حيث يمنح رقم كودي يمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفى الوقت الذي يحدده، 13- إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه .

موقع مصر الرقمية

وأطلقت وزارة العدل، خدمات مصر الرقمية المقدمة من خلال الموقع digital.gov.eg توفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع.

تطبيق أرغب في عمل توكيل

وأتاحت وزارة العدل، تطبيق "أرغب في عمل توكيل" المتوفر على هواتف الأندرويد في نطاق محافظات المنيا وأسيوط والقليوبية والدقهلية والغربية وبني سويف .

وسيتم تباعاً افتتاح المزيد من المقرات، وإطلاق خدمات المحمول في محافظات أخرى من أجل تيسير الخدمة على السادة المواطنين والتقليل من الزحام في المقرات خاصة في ظل جائحة كورونا.

6 فروع توثيق جديدة

كما أعلنت وزارة العدل أنه في إطار خطتها لإتاحة خدمات التوثيق للمواطنين بسهولة ويسر، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد ، فقد تم إفتتاح 6 فروع توثيق جديدة للشهر العقارى، وهي فروع " أول العاشر من رمضان ــ بريد مدينة الضباط بالهايكستب (القاهرة) ــ بريد رأس التين (الإسكندرية) ــ بريد أولاد صقر (الشرقية) ــ بريد الباسل (الفيوم) ــ بريد قفط (قنا) " إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة فرع توثيق نادي سموحة بالإسكندرية حيث تعمل تلك الفروع جميعها بنظام الشباك الواحد وفق أحدث النظم التقنية.