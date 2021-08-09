شكرا لقرائتكم خبر عن تربية نوعية عين شمس تواصل استقبال طلاب الثانوية لأداء اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، لليوم الثانى على التوالى، طلاب الثانوية العامة، لأداء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية بشعبتيها الفنية والموسيقية.

يأتى ذلك بحضور الدكتور أسامة السيد مصطفي عميد الكلية، والدكتورة ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمرو خليل كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الطلاب، حيث تجرى الكلية اختبارات القدرات فى لجان خاصة بالشعبة الفنية والموسيقية .

وتشهد البوابات الرئيسية، استقبال الطلاب بقياس درجات الحرارة بحضور أطباء الكلية، والتأكد من ارتداء الطلاب للكمامات والتعقيم لليد وتسليم متعلقاتهم بأمانات الكلية وأخذ رقم لأستردادها قبل مغادرة الكلية .

كما يستقبل الطلاب، فريق متطوع من اتحاد طلاب الكلية، لاصطحاب الطلاب للجان وعرض فيلم عن الكلية أثناء فترة انتظارهم ومساعدتهم فى إنهاء كافة الإداريات الخاصة بالطلاب.

جدير بالذكر، أن لجنة قدرات التربية الفنية تكونت من نخبة من اساتذة القسم بحضور الدكتورة نهي عبدالعزيز رئيس قسم التربية الفنية ويتم تصحيح أوراق الاجابات عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة ، كما تكونت لجنة قدرات التربية الموسيقية من نخبة من اساتذة القسم بحضور الدكتورة داليا حسين رئيس القسم.



وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للاختبارات بيومها الأول (26) طالبا بواقع (14) طالبا لقدرات التربية الفنية و(12) طالبا لقدرات التربية الموسيقية، وعقب نهاية الامتحان والتصحيح يتم رفع النتيجة على الموقع الخاص بالوزارة.