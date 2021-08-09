شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية تشير لأجواء شديدة الحرارة بالعاصمة بسبب ارتفاع الرطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد، أن آخر صور الأقمار الصناعية ، تشير لطقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد لتسجل العظمى على القاهره 37 درجة ، كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وتظل قيم الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الإحساس بالحرارة.

ويشهد اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.















