شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح جونسون جرعة واحدة والثانية بعد 12 شهرا من الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن، لقاح جونسون اند جونسون من اللقاحات التى تقوم مصر بالاعتماد عليها صمن خطط الدولة للتطعيم ضد كورونا وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط ولا تحتاج لجرعة معززة.

أضافت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح جونسون هو لقاح من نوع الناقل (viral vector) وده نفس طريقة استرازينيكا وسبوتنيك و فاعليته 66% حماية من الاعراض عامة.

وأكدت أن فاعليته ضد الإصابة عامة تقل مع متحور دلتا ويظل فعالا ضد الاعراض الشديدة ككل اللقاحات المتوفرة وموافق عليها في مصر والعالم.

واستكملت الوزارة، أن الآثار الجانبية مثل باقي اللقاحات لمدة يومين بعد اللقاح وفرصة الجلطات نادرة للغاية وحصلت بنسبة 7 في المليون للسيدات من سن 18 الى 49 سنة مشيرة إلي أن معظم الجهات لم توافق على جرعة منشطة للقاح جونسون ولكن يمكن ان يحصل الشخص علي اللقاح بعد 12 شهر من الجرعة الأولي .