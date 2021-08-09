شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار و300 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة و شركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم، أنه فى نطاق محافظة المنيا والتى يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالى (1.3) مليون مشترك ، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات احلال وتجديد فى شبكة التوزيع بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالى 730 مليون جنيه خلال الفترة تم من خلالها اعمال توسعيه تضمنت إنشاء عدد(9) لوحات توزيع جهد متوسط وتنفيذ 598 كم خطوط هوائية جهد متوسط وتنفيذ 321.5 كم كابلات جهد متوسط وتوسع فى شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 355 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالاضافه الى 161 محول جديد، كما تم تنفيذ اعمال احلال وتجديد وذلك باحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 177 كم خطوط وكابلات جهد متوسط واحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 727 كم خطوط وكابلات جهد منخفض واحلال عدد (2) لوحة توزيع جهد متوسط بالإضافة إلى تنفيذ سلسله احلال محولات شملت 1230 محولا.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة المنيا حيث تم إدراج عدد (161) قرية بعدد (5) مراكز ( العدوة – ملوى – مغاغه – ابوقرقاص – ديرمواس) بالمرحلة الأولى من المبادرة.

وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير ، قامت الشركة بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والري وغيره بالمحافظة ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن ، وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة المنيا خلال الفترة حوالى (1.58) مليار جنيه، فعلى سبيل المثال لا الحصر توصيل التغذية الكهربائية لعدد حوالى (267 ) عمارة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعى وتوصيل التغذية الكهربائية لعدد (20) محطة مياه وصرف صحى بالمحافظة بالاضافة إلى توصيل التغذية الكهربائية لمشروع تطوير إشارات السكة الحديد.

وقال شاكر، إن هذه الأعمال لها مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء فقد تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وتصوير قراءة العداد لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة و تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وتفعيل المنصة الالكترونية لخدمات الكهرباء.

وشدد الوزير على ضرورة رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وعلي أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق ، موكدا على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.