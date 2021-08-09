شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للصحافة: المؤسسات القومية لعبت دورا تنويريا فى بناء أجيال واعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مصر نجحت بسواعد ابنائها في تنفيذ مشروعات قومية كبري ساهمت بشكل مباشر في دفع جهود التنمية حتى أصبحنا نموذج يحتذى به بين دول العالم، قائلا: "تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يتردد لحظة في بناء الجمهورية الجديدة، وتحية لأبطال الجمهورية الجديدة عمال مصر بسواعدهم القوية في البناء".

وأضاف الشوربجى: خلال مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام تحت عنوان "دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي"، أن الهيئة الوطنية للصحافة ومن خلال المؤسسات القومية لعبت دورا تنويريا في بناء أجيال واعية قادرة على فهم التحديات، وعليها دور مهم في المرحلة المقبلة في نقل هذه الإنجازات للأجيال القادمة، موجها الشكر للنقابة العامة بالصحافة والإعلام لدورها في الحفاظ على العاملين.

فيما قال، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن مصر نجحت فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية فى كافة قطاعات الدولة والنواحى الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، والتى ساهمت بدورها فى دفع جهود التنمية حتى أصبحت التجربة المصرية فى البناء نموذج يحتذى به من دول العالم، مضيفا: تحية تقدير واعتزاز لرئيس وزعيم لم يتردد فى اتخاذ قرارات لدعم بناء جمهورية جديدة فى مسيرة التنمية والبناء، وكذلك التحية للعمال وكل يد تشيد وتعمل لرفع بلدنا العزيز.

وأضاف زين: منذ 7 سنوات خرج المصريون على روح رجل واحد لدعم بناء جمهورية جديدة شهدت مصر خلالها عودة لدورها الريادى، وستظل هذه الروح لدعم استكمال المشروعات الكبرى، كمان أن دور الإعلام متواصل لتسليط الضوء على دور العمال وتضحياتهم وتقديم الدعم لهم، تقديرا لدورهم الفعال فى بناء الجمهورية الجديدة.