شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الإعلام بالشيوخ: لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي ما نجحت مصر فى التصدى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن لا أحد ينكر ما حدث في مصر خلال السبع سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية البلاد، فلم يعد هناك كيلو متر واحد لم تصل له يد العمران، أو مجال في مصر لم تصل له يد التنمية.

وأضاف مسلم في كلمته خلال مؤتمر دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة، الذي تنظمه النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن العمال في طليعة مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي للبناء والتنمية طوال السبع سنوات الماضية.

وتابع: هناك مشروعات قومية كبيرة واجهت بعض الاعتراضات في بدايتها واليوم تلقى اشادات كبيرة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع قناة السويس، موضحا أنه لولا اجراءات الاصلاح الاقتصادي ما كانت لمصر أن تستطيع الوقوف أمام جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم كله.

واستكمل: لقد تمكنت الدولة المصرية خلال فترة كورونا من صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالمليارات ، وكذلك المبالغ الضخمة التي دفعتها الدولة من أجل توفير اللقاحات.

وأشاد بالجهود المبذولة في مشروع التأمين الصحي الشامل، و100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي، مؤكدا أن كل هذه المشروعات أفادت مصر في التعامل مع جائحة فيروس كورونا التي أثرت على العالم كله.

واختتم مسلم كلمته قائلا: إن هناك تقدير كبير للتجربة المصرية على كافة المستويات، لافتا أن هناك بعض المصريين مازالوا لا يرون تلك الانجازات.