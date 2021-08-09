شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال طلاب الثانوية على فنون تطبيقية جامعة حلوان لأداء اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، إقبالا كثيفا من طلاب الثانوية العامة العامة الراغبين في أداء امتحانات القدرات بها، حيث إن الكلية تعتبر من الكليات التى تتطلب اجتياز امتحان القدرات كشرط للالتحاق بها وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات.



الإجراءات الاحترازية

وأشار الدكتور ماجد نجم ، فى بيان، أن كليات الفنون التطبيقية تجري كل عام اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بها بهدف قياس قدرة الطالب علي الابتكار والإبداع والتنظيم الفكري.

وأكد الدكتور حسام رفاعي، أن طلاب الثانوية العامة المهتمين بمجالات التصميم والفنون يتطلعون لإجراء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان حيث يستمر مارثون اختبارات القدرات حتى يوم 19 أغسطس 2021 وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات.



جانب من الإجراءات الاحترازية

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، أن الأوراق المطلوبة لتقدم الطالب لاختبارات القدرات، هي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل نوع قدرات وصورة شخصية.

ويشرف على آداء الاختبارات الدكتور شريف حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وذلك بهدف التعرف على مهارات الطلاب في مهارة استخدام القلم الرصاص، وكذلك الوان الخشب، والفلوماستر، وألوان الجواش في التعبير الفني، بالإضافة الي عناصر العمل الفني كإظهار الفكرة الرئيسية وتحقيق التوازن وتوزيع العناصر وتوظيف الخطوط، لإظهار الأشكال المختلفة وتحقيق التوافق اللوني واستخدام مؤثرات الظل والنور والتناسب بين الأشكال وبين المساحة الكلية للعمل الفني.