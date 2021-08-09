شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، لتلبية احتياجات المواطنين.

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‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎- البطاطس 8 جنيهات.

‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه.

‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه

‏‎- الكوسة بـ 8 جنيهات .

‏‎- الجزر بـ 9 جنيهات.

‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎- الفلفل الرومى بـ 6.6 جنيه.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات.

‏‎الباذنجان العروس 5 جنيهات

‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه

‏‎- الفلفل الألوان 17 جنيها.

‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيه.

‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.

‏‎عنب بناتى 14 جنيها.

‏‎الباميا الخضراء 14 جنيها.

‏‎تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.

‏‎تفاح بلدى 15 جنيها.