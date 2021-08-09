شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 8 جنيهات.
- البصل الأبيض 5.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه
- الكوسة بـ 8 جنيهات .
- الجزر بـ 9 جنيهات.
- الخيار بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 6.6 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات.
الباذنجان العروس 5 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه
- الفلفل الألوان 17 جنيها.
- الليمون بـ 8.5 جنيه.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
العنب الأحمر 14 جنيها.
عنب بناتى 14 جنيها.
الباميا الخضراء 14 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.
تفاح بلدى 15 جنيها.