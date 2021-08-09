شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية في سيدي براني والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم، الإثنين ، قافلة جديدة لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بمركز سيدي براني في محافظة مطروح، ضمن مبادرة بالهنا والشفا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق في المناطق النائية والحدودية.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، إن قافلة سيدي براني تتضمن 6 أطنان دواجن، و18 طنا مواد غذائية جافة، و23 طنا عصائر ومعلبات، سيتم توزيعها على 1500 أسرة مستحقة طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، لتحصل كل أسرة على 4 أكياس دواجن مجمدة، وكرتونة لبن معلب، وكرتونة عصير، بالإضافة إلى كرتونة مواد غذائية.

وأضاف أن القافلة تستهدف هذه الأسر في عدة مناطق تابعة لمركز سيدي براني وهي: أم الحمام، العزبة البيضا، عزبة المخاض والحرية، المعبدية، العزيزية، العزبة الشرقية، عزبة التوحيد، عزبة سعيط، علم نجم، حي الامل، عزبة الفرقان، عيت ابو عامود، العزبة القبلية وعزبة حبون، علم الحرش، بو غليله، عزبة الشيخ، حكارة، عمرو بن العاص، وسط السوق، طربان الغربية، العزيزية حنون، بوسطيل قبلي، عزبة شيخ رحيم، الشهيبات، التمأويل، عزبة الحداد .

وأكد عبد الفتاح أن هذه القوافل تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية، وكذلك منظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن قافلة سيدي براني يتم تنفيذها ضمن سلسلة من القوافل ينظمها الصندوق لدعم الأسر الأولى بالرعاية في عدة مناطق، منها الواحات البحرية، وسيدي براني، ومدينة الطور، لافتا إلى أن الصندوق يعمل طوال العام على تنظيم مثل هذه القوافل في المناطق النائية والحدودية، حيث تستهدف هذه القوافل توفير المواد الغذائية والملابس الجديدة، فضلا عن تنظيم قوافل طبية شاملة في مختلف التخصصات.



وتعتبر مبادرة بالهنا والشفا إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويستفيد منها نحو 8 ملايين مواطن سنويا، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقاما قياسية في موسوعة جنيس العالمية، بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوي وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد























