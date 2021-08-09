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وزارة العدل تنظم ورشة عمل لمستشاري قضايا الدولة للتعريف بالتقاضى عن بعد..صور

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القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة العدل ورشة عمل بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، وذلك لشرح كيفية إقامة الدعوى عن بعد ورفع المستندات من مستشارى قضايا الدولة، وذلك حتى يتمكنوا من استخدام الخدمة في إقامة كافة أنواع الدعاوى بالمحاكم التي تم نشر الخدمة بها.

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة للتحول الرقمى لمنظومة التقاضي وتنفيذا لتكليف رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

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واستحدثت وزارة العدل قبل عدة أشهر خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد و أتاحتها في 15 محكمة ابتدائية حتى الآن مستهدفة نشرها في كافة المحاكم المدنية على اختلاف درجاتها.

وتوفر الخدمة في مرحلتها الأولى إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل جلسات المحاكمة تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.

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وشارك فى الورشة المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى، المستشار رأفت شريف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، المستشار ايهاب عبد الظاهر الامين العام المساعد، المستشار يسرى مدنى الامين العام المساعد للدعم الفنى والتطوير التكنولوجى والرقمنة بهيئة قضايا الدولة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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