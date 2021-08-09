شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: 7 رحلات أسبوعية من "موسكو" إلى شرم الشيخ والغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم مطارى الغردقة وشرم الشيخ بدء وصول الرحلات الجوية من روسيا حيث استقبل صباح اليوم اللواء مراد محمد مدير مطار الغردقة الدولى أولى الرحلات الجوية للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من العاصمة الروسية موسكو رحلة رقم MS724 من طراز إيرباص 300-A330 إيذانا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية إلى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ.

وجاء استئناف الحركة الجوية بين روسيا والمقاصد السياحية بجمهورية مصر العربية بعد توقف دام 6 أعوام نتيجة للمجهودات المستمرة للدولة المصرية لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، والتعاون المثمر بين وزارة الطيران المدنى وكافة الجهات المعنية بالدولة.

وأكدت وزارة الطيران فى بيان لها، أنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه فور هبوط الرحلات الجديدة إلى ارض المطار كما تم استقبال الركاب بالورود وتوزيع هدايا تذكارية عليهم بهذه المناسبة.

وقد أعلنت شركة مصر للطيران عن البدء فى تسيير 7 رحلات أسبوعية من العاصمة الروسية "موسكو" إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة بواقع 4 رحلات إلى مدينة الغردقة اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 9 اغسطس 2021.

كما تسير مصر للطيران 3 رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ اعتبارا من غدًا الثلاثاء بطراز الايرباص A330-300 الذى يسع لعدد 301 راكب وذلك لاستيعاب الطلب المتوقع من السائحين الروسيين على المقاصد السياحية المصرية.