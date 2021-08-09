شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة الدولى يستقبل ثانى رحلة طيران قادمة من روسيا.. لايف وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار الغردقة الدولي، ظهر اليوم الإثنين، ثانى رحلات الطيران الروسية، وعلى متنها 500 سائحا روسى الجنسية بعد انقطاع دام لأكثر من 6 سنوات، حيث كان فى استقبال الرحلة اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وقيادات تنشيط السياحة ومطار الغردقة.

واستقبلت ادارة مطار الغردقة السياح بالورود والشكولاتة ومقطوعات الموسيقى الغربية والشرقية المختلفة، حيث حالة من الفرحة غمرت العاملين بمطار الغردقة الدولى وكذلك العاملين فى النشاط السياحى بالبحر الأحمر بشكل عام بعد عودة السياحة الروسية.

وتعد رحلة الطيران الثانية وصلت ركابها على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الروسية من طراز بوينج وتقل على متنها 500 راكب روسى الجنسية، حيث تعد تلك الرحلة ضمن 9 رحلات اسبوعية ستصل لمطار الغردقة الدولي، تنظم شركة مصر للطيران منهم 4 رحلات اسبوعية لمطار الغردقة، وكذلك 5 رحلات تنظمها شركة الطيران الروسية.

وكان استقبل مطار الغردقة الدولي، صباح اليوم الاثنين، أول رحلة طيران للشركة الوطنية "مصر للطيران،" قادمة من موسكو بعد استئناف حركة الطيران من روسيا للمدن السياحية المصرية عقب قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رفع حظر الطيران للمدن السياحية المصرية.

أقلت رحلة مصر للطيران التى وصلت صباح اليوم لمطار الغردقة الدولى قرابة 300 راكب روسى ضمن 4 رحلات أسبوعية تسيرها شركة مصر للطيران من المطارات الروسية للغردقة.



مطار-الغردقة-يشهد-وصول-أولي-رحلات-السياحة-الروسية-(6)



مطار-الغردقة-يشهد-وصول-أولي-رحلات-السياحة-الروسية-(7)



مطار-الغردقة-يشهد-وصول-أولي-رحلات-السياحة-الروسية-(8)



وصول-اول-رحلة-طيران-من-موسكو