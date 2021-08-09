شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وصول أول رحلة سياحية روسية مطار الغردقة بعد توقف 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددًا من الاخبار المهمة والعاجلة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها وصول أول رحلة سياحية روسية مطار الغردقة، واستقبال السياح بالورود، فضلاً عن أخبار سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

نتيجة الثانوية العامة 2021.. ترتيب الطلاب فى المواد والدرجات النهائية

قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عرض نتيجة الثانوية العامة، 2021، سيكون مختلف هذا العام، بشكل يعبر عن التطوير فى المرحلة الثانوية، موضحة أنه من المقرر أن يعرف الطالب مستواه الحقيقى فى كل مادة مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية بجانب مجموعة الكلى فى نتيجة الثانوية العامة 2021.

وصول أول رحلة سياحية روسية مطار الغردقة واستقبال السياح بالورود.. صور

فى إطار استئناف الحركة الجوية الروسية الى المدن السياحية المصرية ، وفي ضوء جهود وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر، استقبل مطار الغردقة الدولى صباح اليوم أولى الرحلات الجوية للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من العاصمة الروسية موسكو رحلة رقم MS724 من طراز إيرباص 300-A330 وعلى متنها 300 سائحا روسيا إيذانا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية إلى مدينتى الغردقة و شرم الشيخ.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود أيضًا.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 10757 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2412 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 13198 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4197 نقطة.

تنسيق الجامعات 2021.. جامعة القاهرة تنتهى من تجهيز معامل التنسيق بـ 3 كليات

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الاستعداد مبكرًا بمعامل تنسيق الجامعة بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي بعد ظهور النتائج، لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق.

انفراجة سياحية ورحلات كاملة العدد.. السياحة الروسية تعود للمنتجعات المصرية بعد غياب 6 سنوات.. مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات.. وطرازات عريضة لاستيعاب الأعداد.. 4 رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو. فيديو وصور

انفراجة سياحية شهدتها المطارات المصرية صباح اليوم الإثنين، مع هبوط أولى الرحلات للشركة الوطنية مصر للطيران بمطار الغردقة الجوي، كاملة العدد، والتى تقل 300 راكب روسى عادوا إلى مقصدهم الأول فى مصر بعد غياب دام لـ6 سنوات.

أسعار الذهب في مصر تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 772 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع تراجع بقيمة 3 جنيهات في سوق الصاغة بمصر، على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً إلي 1748 دولار مقابل 1764 دولار كسعر إغلاق الأسبوع الماضي.

الرئيس السيسى مهنئًا بالعام الهجرى الجديد: مناسبة جليلة جسدت الجهاد في حب الوطن

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وأضاف الرئيس عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن "تلك المناسبة الجليلة التي جسدت أسمى معاني الجهاد في حب الوطن والصبر على البلاء ومشقة الحياة، وإننى أدعو المولى عز وجل في ذكرى هذا اليوم المبارك، بأن يحفظ مصر وشعبها، وأن تنعم الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، بمزيد من الخير والأمن والاستقرار.كل عام وأنتم بخير"

فرحة ووقاية.. مسن تونسى يرقص احتفالا بعد تلقيه لقاح كورونا .. فيديو وصور

عبر مسن تونسى فى مدينة السواسى عن فرحته بتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، بطريقة طريفة جدًا، حيث خرج من مركز تلقى اللقاح ورقص على أنغام الطبل والمزمار، احتفالًا بهذه اللحظة التي تلقى فيها اللقاح الواقى من الفيروس التاجى.

دعاء العام الهجري الجديد .. اللهم أسألك فيه العصمة من الشيطان وأوليائه

دعاء العام الهجري الجديد .. أكدت دار الافتاء المصرية أن تخصيصُ يوم معيَّن في السَّنَة بدعاءٍ معينٍ من أدعية الصالحين ومُجَرَّبَاتهم أو عبادةٍ معينةٍ أمرٌ جائزٌ شرعًا جرى عليه عمل المسلمين عبر القرون، ونص أهل العلم من مختلف المذاهب على مشروعيته، ما لم يُعتَقَد أنه سنّةٌ نبوية.

السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين بالعام الجديد: الهجرة تتجلى فيها الوفاء للوطن

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة لشعب مصر والأمة العربية والإٍسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

قبل الأمتار الأخيرة من الدوري 4 مدربين يحصدون لقب "البريمو".. علي ماهر يستعيد أمجاد المصري.. العميد يطمح لاقتحام المربع الذهبي مع الاتحاد.. أحمد سامي يعيد اكتشاف المواهب بسموحة.. والطلائع مع بسيوني "حصان أسود"

دخلت مسابقة الدوري العام للموسم الجاري في معركة الأمتار الأخيرة، لتكشف عن بعد الأسرار والحقائق التي بدأت مع انطلاق المسابقة واستمرت حتى الآن، حيث حقق بعض المدربين المحليين عدداً من الانجازات المهمة مع فرقهم، وهو ما زاد من المتعة والإثارة في الدوري.

تواصل فتح معبر رفح البرى من الجانبين لعبور العالقين وإدخال المساعدات

واصلت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، فتح وتشغيل معبر رفح البرى من الجانبين، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر استمرار التشغيل اليوم؛ لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، مع استمرار إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

سفير القاهرة بموسكو: عودة السياحة الروسية ستنعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى

أكد سفير مصر لدى روسيا إيهاب نصر، اليوم الاثنين، أن عودة الأفواج السياحية الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة تنعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى .

وقال نصر، في تصريح خاص لبرنامج "صباح الخير يا مصر" بالتليفزيون المصري، إن السياحة تتداخل مع كافة قطاعات الإنتاج في مصر مما يساهم في انتعاش قطاع السياحة وكافة الصناعات المرتبطة بها، مضيفا أن انتعاش السياحة وكافة القطاعات المرتبطة بها يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة واستعادة تنشيطها وخاصة في ظل جائحة كورونا .

للعمل بالوقود المزدوج "غاز طبيعى- بنزين".. وزير الإنتاج الحربى: نطمح لتسويقها عالميًا.. ونيفين جامع: إنتاج السيارة محليًا خطوة هامة لتعميق الصناعة الوطنية.. صور

تعاون "مصرى- إماراتى" لتصنيع سيارة بيك أب"EM"

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ونيفين جامـع وزيـرة التجـارة والصناعـة ، مراسم توقيع عقد التعاون المشترك بين "وزارة الإنتاج الحربى" وشركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، حيث قام بتوقيع العقد المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس مختار عطا خيري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) والدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، جاء ذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

الصحة: مكاتب اللقاحات بالمحافظات تتولى تطعيم المسافرين بلقاح جونسون

لقاح جونسون آند جونسون .. قالت وزارة الصحة والسكان، إن مكاتب التطعيمات الدولية سيتوفر فيها لقاح جونسون اند جونسون حيث سيتم تطعيم المسافرين للخارج بها وعددها 126 مركزا بالجمهورية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاحات الخاصة بكورونا للمسافرين للخارج بالمجان ولن يتم بيعها مطلقا، وتابعت: سيتم توفيرها في المراكز المحددة والحصول عليها بالباسبور وأوراق السفر.

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول فى مهمة ودية وسموحة مع إنبى

تقام اليوم الاثنين 9 - 8 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة ليفربول ضد أوساسونا وديا فضلا عن مواجهة انبى وسموحة فى الدورى المصرى.

مؤشرات إيجابية بتراجع البطالة بالربع الأول من 2021.. انخفاض المعدلات لأدنى قيمة منذ 10سنوات واستهداف إبقائها لـ7.3% بالعام الجارى رغم كورونا.. وخطة حكومية متكاملة لدعم الصناعات الصغيرة وتنمية القطاعات الإنتاجية

تتخذ الحكومة، خطوات جادة في الارتقاء بمستويات التشغيل وإبقاء مُعدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% بالعام الجارى الجديد، وقد كان المأمول أن ينخفض معدل البطالة بدرجة أكبر إلى ما دون 7% إلا أن ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد كانت لها انعكاسات سلبية فى سوق العمل على المستوى العالمى والمحلى.

وحسب ما أعلنته وزارة التخطيط، فقد جاء تقرير مؤشر مديري المشتريات إلى أن المؤشر سجل 49,1 نقطة خلال شهر يوليو 2021، إلى جانب انتقال سوق العمل المصرية إلى نطاق التوسع في شهر يوليو 2021 للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر 2019، وانعكس هذا التحسن على نتائج المؤشر الفرعي للتوظيف الذي تخطى مستوى الخمسين مسجلا 50,3 في يوليو مقابل 48,7 خلال شهر يونيو، وهو ما يعد متسقا مع أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والتي أشارت إلى تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأول من عام 2021 لتبلغ 7,4% بالمقارنة بمعدل 7,7% خلال الربع المماثل من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتوسع سوق العمل أكثر وترتفع مستويات التوظيف في حالة ازدياد الطلب المحلي.

نتيجة الثانوية العامة.. اعتمادها الأسبوع المقبل وإعلانها على الخليج 365

تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة 2021، الأسبوع المقبل، ويتم نشرها على الخليج 365" إلكترونيا ويحصل الطلاب عليها برقم الجلوس.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، إلكترونيا حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على اكثر من 90%؜ او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.

الفريق محمد فريد يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود"بدوى2021"

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود " بدوى 2021 " الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني بإستخدام الذخيرة الحية ، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

الاتحاد الأفريقى لليد يستجيب لطلب تأجيل سوبر الأهلى والزمالك

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، تأجيل مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والتى كان محدد لها يوم 18 أغسطس الجارى بالقاهرة، بعد طلب الاتحاد المصرى بناء على طلب الناديين من أجل إراحة الدوليين، خاصة أن البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو ستصل غدا الثلاثاء، بعد إحراز المركز الرابع فى الأولمبياد.