شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التأمين على العمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات والانتهاء منه آخر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الحكومة تمكنت خلال ال7 سنوات الماضية فى خفض معدلات البطالة إلى 7.2، بعدما كانت قد وصلت إلى 13.4 فى 2013، مشيرا إلي أن خطة الوزارة تهدف إلى خفضها بمعدل من 1 إلى 1.5 سنويا، بما يتماشى مع خطة مصر المستدامة 2030، موضحا أنه تم توظيف 2 مليون و99 ألف عامل، بالإضافة إلى 3 ملايين عامل تم توزيعهم بالخارج.

وأضاف سعفان، خلال كلمته بمؤتمر "دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي"،: أن الدولة تولى اهتماما كبيرا للعمالة غير المنتظمة منذ بداية جائحة كورونا، حيث تم صرف 6 مليارات جنيه، بناء على توجيهات الرئيس بصرف 500 جنيه على 6 دفعات لتلك الفئة من العمالة، مشيرا إلى استمرار عمليات حصر العمالة غير المنتظمة، حيث انتهت الوزارة من حصر 100 ألف عامل بالعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، وتم استخراج 53 ألف بطاقة رقم قومى مثبت بها فى خانة العمل " عمالة غير منتظمة".

وأشار إلى بدء التأمين الاجتماعى على العمالة غير المنتظمة، والانتهاء من التأمين على 11 ألف عامل بإحدى شركات المقاولات، لافتا إلى أن قطاع المقاولات هو أول القطاعات التى سيتم التأمين علي العمالة بها، مطالبا النقابات العمالية بمساعدة الوزارة فى هذا الملف لسرعة الانتهاء منه بنهاية عام 2021، مؤكدا أن التأمين سيشمل العديد من الفئات مثل: الفلاحين، الباعة الجائلين.